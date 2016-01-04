Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия объявила о разрыве дипломатических отношений с Ираном.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление МИД.

"Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр объявил о прекращении дипломатических отношений с Ираном", - говорится в официальном Twitter внешнеполитического ведомства страны. По сообщению канала Al-Arabiya, Саудовская Аравия попросила иранских дипломатов покинуть страну в течение 48 часов.

"Нападение на посольство Саудовской Аравии и консульство Саудовской Аравии является вопиющим нарушением международных конвенций", - цитирует портал слова министра. "Мы не позволим Ирану угрожать нашей безопасности и поддерживать тех, кто угрожает стабильности в регионе", - сказал Адель аль-Джубейр.

МВД Саудовской Аравии объявило об исполнении смертного приговора в отношении 47 человек, осужденных "за терроризм и подстрекательство к нему". В заявлении ведомства указано, что также был казнен шиитский проповедник Нимр ан-Нимр.

3 декабря иранские протестующие напали на посольство Саудовской Аравии в Тегеране. Отмечается, что они устроили пожар в здании, а также разгромили внутренние помещения посольства. После нападения полиция задержала около 40 человек.