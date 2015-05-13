 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Саудовская Аравия не будет допускать судна в порты Йемена без разрешения

    Речь в данном случае идет об иранском корабле Иран шахид

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "Аравийская коалиция", которую возглавляет Саудовская Аравия, не допустит ни одно судно в порты Йемена без собственного разрешения.

    Как передает Report, об этом заявил представитель командования, генерал Ахмед Асири.

    "Мы не позволим ни одному судну пришвартоваться у берегов Йемена без координации с коалицией", - приводит его слова телеканал Al Arabia.

    Речь в данном случае идет об иранском корабле "Иран шахид", который, как стало известно во вторник, направляется в Йемен с гуманитарной помощью.

    Асири отметил, что Иран может передать груз через ООН.

    По сообщению иранских СМИ, на борту "Иран Шахид" находятся 2,5 тонны гуманитарных грузов и медикаментов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi