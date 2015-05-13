​Саудовская Аравия не будет допускать судна в порты Йемена без разрешения

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "Аравийская коалиция", которую возглавляет Саудовская Аравия, не допустит ни одно судно в порты Йемена без собственного разрешения.

Как передает Report, об этом заявил представитель командования, генерал Ахмед Асири.

"Мы не позволим ни одному судну пришвартоваться у берегов Йемена без координации с коалицией", - приводит его слова телеканал Al Arabia.

Речь в данном случае идет об иранском корабле "Иран шахид", который, как стало известно во вторник, направляется в Йемен с гуманитарной помощью.

Асири отметил, что Иран может передать груз через ООН.

По сообщению иранских СМИ, на борту "Иран Шахид" находятся 2,5 тонны гуманитарных грузов и медикаментов.