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    Саудовская Аравия может инвестировать около $40 млрд в инфраструктуру США

    Окончательное решение еще не принято и может быть отложено

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии намерен объявить о планах инвестировать около $40 млрд в инфраструктуру США.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным источников, об инвестициях может быть объявлено в начале следующей недели, когда президент США Дональд Трамп совершит визит в королевство. Окончательное решение еще не принято и может быть отложено.

    Ранее стало известно, что США Вашингтон ведут работу по подготовке контрактов на поставку Саудовской Аравии вооружений на десятки миллиардов долларов.

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