Короля Саудовской Аравии похоронили

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Короля Абдуллу бин Абдель Азиза Аль Сауда похоронили в столице Саудовской Аравии в пятницу, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Кадры траурной церемонии прощания с монархом, прошедшей в главной мечети Эр-Рияда, транслировали все панарабские телеканалы.

После прочтения молитвы в мечети тело короля Абдуллы на машине скорой помощи без эскорта было доставлено на городское кладбище Аль-Ауд, где, согласно традициям, быстро и без каких-либо пышных почестей было предано земле.

В траурных мероприятиях принимают участие прибывшие в Эр-Рияд высокопоставленные делегации иностранных государств.

Король Саудовской Аравии Абдулла бен Абдель Азиза скончался в ночь на пятницу на 91-м году жизни.