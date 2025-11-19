Саудовская Аравия и США подпишут соглашения по энергетике на $30 млрд
- 19 ноября, 2025
- 20:52
Саудовская Аравия планирует подписать с США соглашения по энергетике на сумму $30 млрд.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом заявил гендиректор национальной нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер на инвестиционном форуме США - Саудовская Аравия в Вашингтоне.
По его словам, Saudi Aramco продолжает расширять инвестиционный портфель в США, а венчурное подразделение компании вложило в американскую экономику $1,5 млрд.
Напомним, что в мае этого года в рамках четырехдневного турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку США и Саудовская Аравия анонсировали многомиллиардные взаимные инвестиции, включая проекты в сфере обороны и искусственного интеллекта.
