    Саудовская Аравия и США подпишут соглашения по энергетике на $30 млрд

    Другие страны
    • 19 ноября, 2025
    • 20:52
    Саудовская Аравия планирует подписать с США соглашения по энергетике на сумму $30 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabia, об этом заявил гендиректор национальной нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер на инвестиционном форуме США - Саудовская Аравия в Вашингтоне.

    По его словам, Saudi Aramco продолжает расширять инвестиционный портфель в США, а венчурное подразделение компании вложило в американскую экономику $1,5 млрд.

    Напомним, что в мае этого года в рамках четырехдневного турне президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку США и Саудовская Аравия анонсировали многомиллиардные взаимные инвестиции, включая проекты в сфере обороны и искусственного интеллекта.

    Səudiyyə Ərəbistanı və ABŞ enerji sahəsində 30 milyard dollarlıq sazişlər imzalayacaq

    Лента новостей