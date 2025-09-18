Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о взаимной обороне

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подписали соглашение о взаимной обороне.

Как передает Report со ссылкой на госагентство новостей SPA, об этом говорится в заявлении по итогам визита Шарифа в королевство.

"Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подписали совместное стратегическое оборонное соглашение, которое является частью усилий двух стран по укреплению безопасности и достижению мира и безопасности в регионе и во всем мире", - отмечается в заявлении.

Согласно информации, соглашение направлено на развитие различных аспектов оборонного сотрудничества между двумя странами и усиление взаимного сдерживания любой агрессии. "Соглашение предусматривает, что любая агрессия против одной из двух стран рассматривается как агрессия против обеих стран", - уточняется в документе.