    Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о взаимной обороне

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 00:33
    Саудовская Аравия и Пакистан подписали соглашение о взаимной обороне

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и премьер Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подписали соглашение о взаимной обороне.

    Как передает Report со ссылкой на госагентство новостей SPA, об этом говорится в заявлении по итогам визита Шарифа в королевство.

    "Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф подписали совместное стратегическое оборонное соглашение, которое является частью усилий двух стран по укреплению безопасности и достижению мира и безопасности в регионе и во всем мире", - отмечается в заявлении.

    Согласно информации, соглашение направлено на развитие различных аспектов оборонного сотрудничества между двумя странами и усиление взаимного сдерживания любой агрессии. "Соглашение предусматривает, что любая агрессия против одной из двух стран рассматривается как агрессия против обеих стран", - уточняется в документе.

    Səudiyyə Ərəbistanı və Pakistan qarşılıqlı müdafiə sazişi imzalayıblar

