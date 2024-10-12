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Саудовская Аравия и ОАЭ закупят оружие у США на миллиарды долларов

Саудовская Аравия и ОАЭ закупят оружие у США на миллиарды долларов Государственный департамент США дал "зеленый свет" оборонным контрактам Саудовской Аравии и ОАЭ на миллиарды долларов.
Другие страны
12 октября 2024 г. 16:42
Саудовская Аравия и ОАЭ закупят оружие у США на миллиарды долларов

Государственный департамент США дал "зеленый свет" оборонным контрактам Саудовской Аравии и ОАЭ на миллиарды долларов.

Как передает Report, об этом сообщает Управление военного сотрудничества Министерства обороны США.

Госдеп одобрил возможную продажу Саудовской Аравии 2503 противотанковых ракет с полуактивной головкой самонаведения AGM-114R3 Hellfire II, которые используются вертолетами AH-64A/D/E Apache.

Стоимость контракта составляет 655 млн долларов, исполнитель - компания Lockheed Martin.

Также США одобрили контракт на поставку 220 авиационных ракет AIM-9X Block 3 для истребителей F-15. Сумма сделки - 251 млн долларов, а выполнять заказ будет Raytheon.

Саудовская Аравия закупит у США 105-мм кумулятивные танковые снаряды M456, которые используются танками М60А3, и другие боеприпасы. Общая стоимость этого запроса составляет 139 млн долларов.

Госдеп США согласовал продажу Объединенным Арабским Эмиратам ракет ATACMS и снарядов GMLRS, а также связанных с ними систем на сумму 1,2 млрд долларов.

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