Саудовская Аравия и Ирак решили открыть границу впервые с 1990 года

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Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия и Ирак впервые с 1990 года решили открыть пропускной пункт Арар между двумя странами, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Границы были закрыты после того, как экс-президент Ирака Саддам Хусейн напал на Кувейт. Последние 27 лет КПП работал только раз в год, на период хаджа -паломничества мусульман в Мекку.

Территорию границы посетили саудовские и иракские чиновники, они также поговорили с паломниками из Ирака.

Глава иракской провинции Анбар Сохаиб аль-Рави заявил, что на место направлены военные с целью защиты пути в Арар. По его словам, это "значительный шаг" в улучшении отношений двух стран.

В рамках открытой границы появится возможность и для расширения торговых отношений между Багдадом и Эр-Риядом.