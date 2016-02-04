​Саудовская Аравия готова участвовать в наземной операции в Сирии

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия готова послать войска для участия в наземной операции в Сирии, если ее начнет международная коалиция во главе с США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник саудовского министра обороны бригадный генерал Ахмед Ассери.

"Королевство готово участвовать в любой наземной операции, которую коалиция (против ИГИЛ) может согласовать для проведения в Сирии", — цитирует агентство Reuters заявление военного.