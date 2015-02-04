​Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти, если Россия перестанет поддерживать Асада

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Власти Саудовской Аравии пытаются добиться от России прекращения поддержки сирийского президента Башара Асада, используя экономические рычаги.

Эр-Рияд готов сократить объемы добычи нефти, что скорее всего приведет к росту цен на "черное золото", если Москва откажется от своей позиции по Сирии.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times.

По информации издания, российско-саудовские секретные переговоры по этому поводу идут несколько месяцев, однако прогресса добиться пока не удалось.

При этом высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии уверяют США, что располагают методами влияния на позицию России. Снижение масштабов нефтедобычи на Ближнем Востоке скорее всего приведет к росту цен на "черное золото", что имеет ключевое значение для российской экономики.