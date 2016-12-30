Санкции США направлены не только против дипломатов, но и членов семей

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Санкции США, введенные в отношении России, российских дипломатов и членов их семей, подрывают двусторонние отношения и не останутся без ответа.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

"Мы расцениваем новые санкции действующей администрации (США) против России, российских дипломатов, членов их семей в США не просто как недружественный акт. Объявленные 29 декабря санкции нацелены непосредственно на подрыв российско-американских двусторонних отношений. Они не останутся без ответа", — говорится в сообщении в Twitter российской дипмиссии.