Санду: Молдова не выдержит угроз России, если не присоединится к ЕС

Президент Молдовы Мая Санду заявила, что ее страна должна вступить в Европейский Союз, чтобы выжить в условиях агрессии России.

Как передает Report, об этом сообщает газета Politico.

Газета сообщает, что на фоне парламентских выборов, которые пройдут 28 сентября, Молдова стала мишенью гибридных атак России, включая дезинформацию, кибератаки и манипулирование.

"Вот почему наш европейский путь - это не только вопрос ценностей, это вопрос выживания", - заявила Санду, выступая перед Европейским парламентом в Страсбурге.

Она подчеркнула, что Кремль "применил весь свой арсенал гибридных атак".

"Мы сталкиваемся с неограниченной гибридной войной в масштабах, которых не было до полного вторжения в Украину", - сказала она, назвав Россию "самой большой угрозой".

Санду отметила, что цель Москвы "захватить Молдову через избирательные урны, использовать против Украины и превратить в стартовую площадку для гибридных атак на Европейский Союз".

Молдова подала заявку на вступление в ЕС в 2022 году и провела реформы правительства, судебной системы и экономики. Но Санду сказала, что ЕС не должен ожидать "совершенства" от страны, прежде чем позволить ей продвигаться к членству в ЕС.

"Мы не просим об упрощении пути. Мы старательно выполняем свою работу", – сказала она, но добавила, что Молдова находится в "гонке со временем", чтобы защитить свою демократию от России.