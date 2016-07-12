Сандерс вышел из президентской гонки и объявил о поддержке Клинтон

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс объявил сегодня о поддержке на выборах президента США своей соперницы - экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, таким образом он решил выйти из борьбы за Белый дом среди кандидатов от Демократической партии.

"Вместе мы продолжим бороться за правительство, которое будет представлять интересы нас всех. Вместе мы начали политическую революцию, которая по-прежнему продолжается", - отметил сенатор, выступая на совместном с бывшей первой леди предвыборном митинге в штате Нью-Гэмпшир. "Клинтон будет кандидатом в президенты от Демократической партии, а потом станет президентом США", - уверен он.

Сандерс поблагодарил 13 млн. американцев, которые проголосовали за него на праймериз (первичные выборы) и кокусах (собрания партийного актива) Демократической партии.