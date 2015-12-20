Сандерс раскритиковал Клинтон за "склонность к смене режимов"

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США Берни Сандерс раскритиковал фаворита президентской гонки Хиллари Клинтон за "склонность к смене режимов" в различных странах, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"(Бывшая — ред.) госсекретарь Клинтон слишком увлекается сменой режимов и несколько чересчур агрессивна, не зная при этом, каковы могут быть непредвиденные последствия", — заявил Сандерс в ходе теледебатов.

В частности, он предостерег от попыток смены режима в Сирии. "Мы можем избавиться от (президента Сирии Башара) Асада, но это создаст новый политический вакуум, который поможет ИГ("Исламское государство", в арабском варианте ДАИШ, запрещена в РФ)", — сказал Сандерс.

"Менять режим легко. Избавляться от диктаторов легко. Но прежде, чем делать это, вы должны подумать о том, что случится на следующий день", — подчеркнул он.

Клинтон в свою очередь отметила, что Сандерс поддержал смену режима в Сирии в 2011 году.