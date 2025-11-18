Санчес: Испания готовит пакет помощи Украине на 615 млн евро
Другие страны
- 18 ноября, 2025
- 22:34
Испания в течение месяца выделит Украине пакет помощи в размере 615 млн евро.
Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Педро Санчес на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мадриде.
"В течение месяца Испания примет новый пакет помощи Украине на 615 млн евро. Этот пакет, в первую очередь, будет включать вооружение на 300 млн евро", - сказал он.
По словам Санчеса, 100 млн из этой суммы будет предназначено для программы PURL.
"Это для быстрой помощи Украине, которую она просила. И это как раз пойдет на закупку оружия в США", - добавил испанский премьер.
Санчес: Испания готовит пакет помощи Украине на 615 млн евро
