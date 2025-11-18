Санчес: Испания готовит пакет помощи Украине на 615 млн евро

Испания в течение месяца выделит Украине пакет помощи в размере 615 млн евро.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Педро Санчес на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мадриде.

"В течение месяца Испания примет новый пакет помощи Украине на 615 млн евро. Этот пакет, в первую очередь, будет включать вооружение на 300 млн евро", - сказал он.

По словам Санчеса, 100 млн из этой суммы будет предназначено для программы PURL.

"Это для быстрой помощи Украине, которую она просила. И это как раз пойдет на закупку оружия в США", - добавил испанский премьер.