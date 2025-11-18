İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Sançes: İspaniya Ukrayna üçün 615 milyon avroluq yardım paketi hazırlayır

    Digər ölkələr
    • 18 noyabr, 2025
    • 22:48
    Sançes: İspaniya Ukrayna üçün 615 milyon avroluq yardım paketi hazırlayır

    İspaniya bir ay ərzində Ukraynaya 615 milyon avro məbləğində yardım paketi ayıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İspaniyanın Baş naziri Pedro Sançes Madriddə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə birgə mətbuat konfransında bəyan edib.

    Sançes deyib ki, bu paket, ilk növbədə, 300 milyon avro dəyərində silahlanmanı əhatə edəcək.

    Onun sözlərinə görə, bu məbləğin 100 milyon avrosu PURL proqramı üçün nəzərdə tutulub.

    İspaniyanın Baş naziri əlavə edib ki, bu, Ukraynaya təcili yardım üçündür və ABŞ-dən silah alınmasına yönəldiləcək.

    İspaniya Ukrayna yardım paketi silah
    Санчес: Испания готовит пакет помощи Украине на 615 млн евро

    Son xəbərlər

    23:53

    Avropa çempionatının seçmə mərhələsi: Azərbaycanın U-21 millisi qələbə qazanıb

    Futbol
    23:43

    Tramp Venesuela Prezidenti ilə danışıqlara hazır olduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:27

    "Bloomberg": "Lukoyl" xarici aktivlərini vahid paket şəklində satmaq istəyir

    Energetika
    23:13
    Video

    "Euronews": Mərkəzi Asiya Sammiti regional inteqrasiya üçün yeni başlanğıc nöqtəsidir

    Region
    23:05

    Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ-dən F-35 qırıcılarının modernləşdirilmiş variantını alacaq

    Digər ölkələr
    23:02

    "Arsenal"ın müdafiəçisi 1 ay yaşıl meydanlardan kənar qala bilər

    Futbol
    22:58

    Tramp: İran ABŞ ilə saziş bağlamaq istəyir

    Digər ölkələr
    22:50

    Tramp: ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanı müdafiə paktı barədə razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    22:48

    Sançes: İspaniya Ukrayna üçün 615 milyon avroluq yardım paketi hazırlayır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti