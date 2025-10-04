Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 10:14
    Санаэ Такаити возглавила ЛДП и может стать первой женщиной-премьером Японии

    Санаэ Такаити выбрана председателем правящей партии Японии и с большой вероятностью впервые в истории страны станет женщиной-премьером.

    Как передает Report, об этом сообщает Japan News.

    "Санаэ Такаити выбрана председателем Либерально-демократической партии во втором туре голосования, проведенном сегодня. Она стала первой женщиной-председателем ЛДП", - говорится в сообщении.

    Такаити, как ожидается, впервые в истории страны станет женщиной-премьером после выборов на эту должность на внеочередной сессии парламента, которая состоится 15 октября.

    Во втором туре голосования парламентских выборов Такаити обошла представителя умеренного крыла Синдзиро Коидзуми, который претендовал на звание самого молодого лидера Японии в современной истории. В первом туре ни один из пяти кандидатов не смог набрать большинство голосов. Такаити сменит на этом посту Сигэру Исибу.

    Однако, под руководством Исибы после последних парламентских выборов Либерально-демократическая партия и ее коалиционные партнеры утратили большинство в обеих палатах парламента, и для эффективного управления страной новому лидеру потребуется сотрудничество с оппозиционными депутатами.

    Санаэ Такаити ранее занимала пост министра экономической безопасности Японии.

    Yaponiyada ilk dəfə qadın Baş nazir ola bilər

