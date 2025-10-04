İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Yaponiyada ilk dəfə qadın Baş nazir ola bilər

    Yaponiyanın hakim Lideral-demokrat partiyasının sədri Sanae Takaiti seçilib və çox güman ki, o ölkənin tarixində ilk qadın Baş nazir olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Japan News xəbər verir.

    "Bu gün ikinci turda səsvermədə Sanae Takaiti Lideral-demokrat partiyasının sədri seçilib. O, partiyanın ilk qadın sədri oldu", - məlumatda deyilir.

    S.Takaiti parlamentin oktyabrın 15-ə təyin edilən növbədənkənar sessiyasında Yaponiyanın ilk qadın Baş naziri olacağı gözlənilir.

