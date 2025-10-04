Yaponiyada ilk dəfə qadın Baş nazir ola bilər
Digər ölkələr
- 04 oktyabr, 2025
- 10:38
Yaponiyanın hakim Lideral-demokrat partiyasının sədri Sanae Takaiti seçilib və çox güman ki, o ölkənin tarixində ilk qadın Baş nazir olacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Japan News xəbər verir.
"Bu gün ikinci turda səsvermədə Sanae Takaiti Lideral-demokrat partiyasının sədri seçilib. O, partiyanın ilk qadın sədri oldu", - məlumatda deyilir.
S.Takaiti parlamentin oktyabrın 15-ə təyin edilən növbədənkənar sessiyasında Yaponiyanın ilk qadın Baş naziri olacağı gözlənilir.
