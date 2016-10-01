Самый мощный за 9 лет ураган в Атлантике движется на Ямайку

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Самый мощный ураган в Атлантике за девять лет движется в сторону Ямайки, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Скорость ветра достигает 260 км в час, этого достаточно, чтобы разрушить здания.

Синоптики присвоили урагану Мэттью пятую категорию - самую высокую по шкале интенсивности.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс созвал срочное заседание парламента для обсуждения подготовки к урагану. Как ожидается, шторм обрушится на Ямайку в понедельник.

Первым, по прогнозам, пострадает юго-восточное побережье. Власти также предупреждают, что сильные ветры могут начаться и в основных туристических районах острова, включая Монтего-Бей на севере.

Спасательные группы на местах, полиция и военные также находятся в состоянии готовности, по всему острову организованы убежища, многие жители Ямайки запасаются водой и едой.

Предупреждения о тропическом шторме также были объявлены в некоторых районах Колумбии и Гаити