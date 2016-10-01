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    Самый мощный за 9 лет ураган в Атлантике движется на Ямайку

    Скорость ветра достигает 260 км в час, этого достаточно, чтобы разрушить здания

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Самый мощный ураган в Атлантике за девять лет движется в сторону Ямайки, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Скорость ветра достигает 260 км в час, этого достаточно, чтобы разрушить здания.

    Синоптики присвоили урагану Мэттью пятую категорию - самую высокую по шкале интенсивности.

    Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс созвал срочное заседание парламента для обсуждения подготовки к урагану. Как ожидается, шторм обрушится на Ямайку в понедельник.

    Первым, по прогнозам, пострадает юго-восточное побережье. Власти также предупреждают, что сильные ветры могут начаться и в основных туристических районах острова, включая Монтего-Бей на севере.

    Спасательные группы на местах, полиция и военные также находятся в состоянии готовности, по всему острову организованы убежища, многие жители Ямайки запасаются водой и едой.

    Предупреждения о тропическом шторме также были объявлены в некоторых районах Колумбии и Гаити

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