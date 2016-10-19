Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Южнокорейская компания Samsung открывает в аэропортах пункты замены Galaxy Note 7.

Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, такие точки размещены перед зонами досмотра, там пользователям предлагают обменять смартфон.

Samsung официально подтвердил, что пункты обмена открываются в Австралии. Также есть информация об аналогичных стойках в США.

По оценке аналитиков, несмотря на отзыв и снятие с производства Galaxy Note 7, еще более 1 млн смартфонов данной модели находятся в употреблении.