​Самолеты Boeing 787 Dreamliner теряют управление из-за программного сбоя

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Новейший широкофюзеляжный самолет Boeing 787 Dreamliner переходит в отказоустойчивый режим работы после 248 дней непрерывной работы.

Как передает Report, об этом сообщает The Independent.

Переход в такой режим приводит к потере управления Boeing 787 в результате ошибки специального программного обеспечения.

Компания заявила, что проблема наблюдается только в лабораторных условиях, а ПО всех эксплуатирующихся самолетов регулярно перезагружается и такой сбой на них исключен.

Тем не менее сейчас Boeing работает над обновлением ПО для Dreamliner.

На сегодняшний день различными авиакомпаниями используется более 250 Boeing 787 Dreamliner.