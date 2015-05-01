​Самолеты Boeing 787 Dreamliner теряют управление из-за программного сбоя

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Новейший широкофюзеляжный самолет Boeing 787 Dreamliner переходит в отказоустойчивый режим работы после 248 дней непрерывной работы.
Как передает Report, об этом сообщает The Independent.
Переход в такой режим приводит к потере управления Boeing 787 в результате ошибки специального программного обеспечения.
Компания заявила, что проблема наблюдается только в лабораторных условиях, а ПО всех эксплуатирующихся самолетов регулярно перезагружается и такой сбой на них исключен.
Тем не менее сейчас Boeing работает над обновлением ПО для Dreamliner.
На сегодняшний день различными авиакомпаниями используется более 250 Boeing 787 Dreamliner.
News DepartmentАвтор новости
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