Самолет рейса Варшава-Барселона вернулся в аэропорт им. Шопена из-за неисправности
Другие страны
- 30 сентября, 2025
- 10:15
Самолет авиакомпании WizzAir, выполнявший рейс из Варшавы в испанскую Барселону, был вынужден вернуться в аэропорт польской столицы.
Как передает Report, об этом сообщает RMF FM.
"Cамолет с более чем 150 пассажирами на борту сразу после взлета вернулся в аэропорт имени Фридерика Шопена в Варшаве. Причиной инцидента стала техническая неисправность самолета", - говорится в сообщении радиостанции.
Сообщается, что вторничный рейс из Варшавы в Барселону, скорее всего, будет отменен.
