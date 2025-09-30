Самолет рейса Варшава-Барселона вернулся в аэропорт им. Шопена из-за неисправности

Самолет авиакомпании WizzAir, выполнявший рейс из Варшавы в испанскую Барселону, был вынужден вернуться в аэропорт польской столицы.

Как передает Report, об этом сообщает RMF FM.

"Cамолет с более чем 150 пассажирами на борту сразу после взлета вернулся в аэропорт имени Фридерика Шопена в Варшаве. Причиной инцидента стала техническая неисправность самолета", - говорится в сообщении радиостанции.

Сообщается, что вторничный рейс из Варшавы в Барселону, скорее всего, будет отменен.