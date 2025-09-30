Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Самолет рейса Варшава-Барселона вернулся в аэропорт им. Шопена из-за неисправности

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 10:15
    Самолет рейса Варшава-Барселона вернулся в аэропорт им. Шопена из-за неисправности

    Самолет авиакомпании WizzAir, выполнявший рейс из Варшавы в испанскую Барселону, был вынужден вернуться в аэропорт польской столицы.

    Как передает Report, об этом сообщает RMF FM.

    "Cамолет с более чем 150 пассажирами на борту сразу после взлета вернулся в аэропорт имени Фридерика Шопена в Варшаве. Причиной инцидента стала техническая неисправность самолета", - говорится в сообщении радиостанции.

    Сообщается, что вторничный рейс из Варшавы в Барселону, скорее всего, будет отменен.

    WizzAir Польша Испания техническая неисправность
