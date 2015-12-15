Самолет, выполнявший рейс Мадрид - Сан-Паулу, совершил посадку из-за сообщений о бомбе

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет Boeing 777-32W бразильской авиакомпании ТАМ, выполнявший рейс из Мадрида в Сан- Паулу, вернулся в аэропорт вылета из-за подозрений о наличии бомбы на борту. Об этом сообщили в понедельник представители авиаперевозчика, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Авиакомпания TAM информирует о том, что получила от властей Испании сведения о возможной угрозе взрыва бомбы на борту самолета, который выполнял рейс номер JJ8065 из Мадрида в Сан-Паулу в понедельник вечером (14 декабря). TAM находится в постоянном взаимодействии с властями (Испании)", - говорится в заявлении авиакомпании. Ее представители добавили, что пассажирам оказывают всю необходимую помощь.

Лайнер уже благополучно приземлился в аэропорту Барахас испанской столицы. Сообщение о заложенной бомбе поступило, когда он находился в воздушном пространстве Марокко. Информация о присутствии на борту взрывного устройства в настоящее время проверяется. Самолет должен был прибыть в Сан-Паулу 15 декабря в 05:25 утра по местному времени (10:25 мск).