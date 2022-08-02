Самолет ВВС США с Пелоси на борту вошел в воздушное пространство Тайваня

Самолет ВВС США, на борту которого, предположительно, находится спикер американского конгресса Нэнси Пелоси, вошел в воздушное пространство Тайваня.

Самолет ВВС США, на борту которого, предположительно, находится спикер американского конгресса Нэнси Пелоси, вошел в воздушное пространство Тайваня.

Как передает Report , об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24.

Спецборт Пелоси, вылетевший из Малайзии, облетел акваторию Южно-Китайского моря со стороны Индонезии и Филиппин. После этого он обогнул Филиппинский архипелаг с юго-востока и взял курс на север в направлении Тайваня.

Планы визита вызвали резкую реакцию со стороны Китая, считающего Тайвань частью своей территории, и рост напряженности в регионе. Пекин неоднократно предупреждал Вашингтон, что если визит на остров все же состоится, то это не останется без последствий и Китай примет жесткие меры.