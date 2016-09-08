Самолет ВМС США упал во время тренировочного полета в Миссисипи

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Учебно-тренировочный самолет T-45 ВМС США потерпел крушение во время тренировочного полета недалеко от военного аэропорта близ города Меридиан, штат Миссисипи.

Как передает Report, об этом сообщаетагентство Ассошиэйтед Пресс.

Инцидент произошел около 13.15 по местному времени.

Как сообщил представитель американских ВМС Пенни Рэндал, студенту и пилоту-инструктору удалось благополучно катапультироваться. По его словам, они были доставлены в ближайшую больницу, их жизни ничего не угрожает.

Причина крушения самолета пока неизвестна, представители ВМС проводят расследование инцидента.