Самолет вице-президента США вернулся на военную базу из-за технической проблемы

Самолет вице-президента США Камалы Харрис, которая отправляется в свою первую официальную поездку за рубеж, в воскресенье через несколько минут после взлета вернулся на военную базу Эндрюс (штат Мэриленд).

Самолет вице-президента США Камалы Харрис, которая отправляется в свою первую официальную поездку за рубеж, в воскресенье через несколько минут после взлета вернулся на военную базу Эндрюс (штат Мэриленд).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила старший советник и пресс-секретарь вице-президента Симона Сандерс.

"Из-за технической проблемы с самолетом вице-президента мы скоро вернемся на базу Эндрюс, где вице-президент сменит самолет и продолжит свой полет в Гватемалу, - отметила она. - Это техническая проблема. Серьезного беспокойства в плане безопасности нет".

Харрис 7-8 июня совершит визиты в Мексику и Гватемалу. Она намерена обсудить проблему массовой эмиграции в США через американо-мексиканскую границу.