Самолет Вэнса приземлился в в аэропорту Бен-Гурион
Другие страны
- 21 октября, 2025
- 13:40
Самолет вице-президента США Джей Ди Вэнса приземлился в аэропорту Бен-Гурион.
Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.
Ранее сообщалось о том, что он обсудит ход реализации соглашения о возвращении тел заложников в секторе Газа, а также переход ко второму этапу мирного плана президента США Дональда Трампа, который касается разоружения группировки ХАМАС.
