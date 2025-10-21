Самолет Вэнса приземлился в в аэропорту Бен-Гурион

Самолет вице-президента США Джей Ди Вэнса приземлился в аэропорту Бен-Гурион.

Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

Ранее сообщалось о том, что он обсудит ход реализации соглашения о возвращении тел заложников в секторе Газа, а также переход ко второму этапу мирного плана президента США Дональда Трампа, который касается разоружения группировки ХАМАС.