    Самолет Вэнса приземлился в в аэропорту Бен-Гурион

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 13:40
    Самолет Вэнса приземлился в в аэропорту Бен-Гурион

    Самолет вице-президента США Джей Ди Вэнса приземлился в аэропорту Бен-Гурион.

    Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

    Ранее сообщалось о том, что он обсудит ход реализации соглашения о возвращении тел заложников в секторе Газа, а также переход ко второму этапу мирного плана президента США Дональда Трампа, который касается разоружения группировки ХАМАС.

