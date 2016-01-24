Самолет Turkish Airlines экстренно сел в Ирландии из-за угрозы взрыва

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Самолет Boeing-777-300 компании TurkishAirlines, совершавший рейс из Хьюстона (штат Техас, США) в Стамбул, был вынужден произвести незапланированную посадку в Ирландии, сообщает информационный портал о гражданских перевозках AirLive.

Как пишет издание IrishTimes, посадка была совершена из-за подозрения о том, что в самолете может быть заложена бомба. По предварительным данным, записка, сообщавшая о взрывном устройстве, была обнаружена на борту лайнера.

Рейсом Хьюстон—Стамбул следовали 227 человек, включая пассажиров и экипаж, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".