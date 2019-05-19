​Самолет совершил экстренную посадку в украинском аэропорту

Турецкий самолет совершил экстренную посадку в аэропорту украинского города Львов.

Как передает Report, об этом сообщает портал "Варта1".

Рейс BKV 2170 "Анталия-Львов" совершил экстренную посадку из-за проблемы в системе подачи кислорода в салон. По имеющимся данным, никто из пассажиров не пострадал, все они находятся в безопасности.

В связи с инцидентом в аэропорту был отменен ряд рейсов.

Туристическая компания "Join Up!", осуществлявшая перевозку пассажиров, сообщает. что по факту инцидента проводится расследование.