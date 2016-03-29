​Самолет с пассажирами с захваченного А320 вылетел из Ларнаки в Каир

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Пассажиры с захваченного во вторник рейса Egypt Air вылетели из Ларнаки в Каир.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявило минавиации Египта.

"Некоторое время назад рейс №742 вылетел из аэропорта Ларнака в Каир. На его борту министр авиации Шериф Фатхи и пассажиры с самолета, подвергшегося захвату", — говорится в заявлении ведомства.

Угонщик египетского самолета A320 Сейф ад-Дин Мустафа мог страдать психическим расстройством и часто приносил беспокойства своим соседям, об этом пишет корреспондент газеты "Аль-Ахрам", побывавший в каирском районе, в котором проживает воздушный пират.

Во вторник захватчик, угрожая экипажу самолета и пассажирам поясом смертника, потребовал изменить маршрут, которым следовал лайнер А320 (Александрия-Каир), и вынудил пилотов посадить самолет в аэропорту Ларнаки на Кипре. Угонщик был задержан, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Позже стало известно, что у угонщика не было при себе ни огнестрельного оружия, ни взрывчатки.