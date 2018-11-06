Самолет с главой МИД Чили совершил экстренную посадку в Австралии

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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил экстренную посадку в Мельбурне.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт радиостанции BioBio, на борту самолета находился министр иностранных дел Чили Роберто Ампуэро.
Отмечается, что самолёт совершал рейс между Сиднеем и Сантьяго.
Примерно через 3,5 часа после взлёта на борту лайнера произошёл некий инцидент, из-за которого он экстренно приземлился в Мельбурне.
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