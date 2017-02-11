Самолет с 365 пассажирами совершил экстренную посадку в Джидде

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Самолет компании Iraqi Airways, на борту которого находились 365 пассажиров, совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в саудовской Джидде.

Как передает Report, об этом сообщает на своем сайте саудовская газета Al Jazeera.

По ее данным, после касания взлетно-посадочной полосы одна из шин шасси загорелась из-за перегрева тормозной системы лайнера. В результате происшествия всех находившихся на борту пришлось спешно эвакуировать. Пожарным и спасателям аэропорта удалось сразу же ликвидировать возгорание.

Информация о пострадавших не поступала.