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    Самолет с 365 пассажирами совершил экстренную посадку в Джидде

    Одна шина шасси загорелась из-за перегрева тормозной системы лайнера

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Самолет компании Iraqi Airways, на борту которого находились 365 пассажиров, совершил экстренную посадку в международном аэропорту имени короля Абдул-Азиза в саудовской Джидде.

    Как передает Report, об этом сообщает на своем сайте саудовская газета Al Jazeera.

    По ее данным, после касания взлетно-посадочной полосы одна из шин шасси загорелась из-за перегрева тормозной системы лайнера. В результате происшествия всех находившихся на борту пришлось спешно эвакуировать. Пожарным и спасателям аэропорта удалось сразу же ликвидировать возгорание.

    Информация о пострадавших не поступала.

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