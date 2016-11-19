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    Самолет Qatar Airways совершил вынужденную посадку в Цюрихе

    Самолет находился на пути из Майами в Доху (Катар), когда появились сообщения о возможной неполадке

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет Катарских авиалиний, выполнявший рейс QR778 из Майями в Доху, совершил в субботу вынужденную посадку в аэропорту Цюриха, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Самолет находился на пути из Майами в Доху (Катар), когда появились сообщения о возможной неполадке. Как выяснилось позже, в кабине произошло задымление.

    Самолет совершил экстренную посадку в Цюрихе около 11 часов утра. При посадке к самолету подъехало несколько пожарных машин, однако ничего серьезного обнаружено не было, и самолет продолжил рейс.

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