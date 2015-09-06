​Самолет "Qatar Airways" попал в зону турбулентности, 40 человек пострадали

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 40 человек, в том числе трое детей, получили травмы в результате попадания самолета компании Qatar airways, выполнявшего полет по маршруту Доха - Манила, в зону сильной турбулентности.

Как передает Report, об этом сообщили в управлении гражданской авиации Филиппин.

Инцидент произошел в субботу с самолетом Boeing 777. "При подлете к Маниле капитан запросил приоритетную посадку, поскольку на борту находились раненые, среди которых были трое детей и двое членов экипажа", - говорится в распространенном заявлении.