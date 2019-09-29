Самолет президента Кипра вынужденно сел в Нью-Йорке

Частный самолет, на котором кипрский лидер Никос Анастасиадис и делегация Кипра возвращались после Генеральной Ассамблеи ООН, совершил вынужденную посадку в международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Sigma, в ходе полета произошла проблема с лобовым стеклом самолета, в связи с чем командир экипажа принял решение вернуться в Нью-Йорк.

По данным телеканала, лидер Кипра и делегация отправятся на Кипр днем 29 сентября.

Ранее самолет премьера Пакистана вернулся в Нью-Йорк из-за неисправности.