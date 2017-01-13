Самолет НАТО провел оперативную разведку вблизи Калининградской области

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения НАТО Е-3А «АВАКС» осуществил разведывательный полет у российских рубежей на юге Балтики.

Как передает Report, об этом сoобшил «Интерфакс».

Отмечается, что самолет с бортовым номером LX-N90447 и позывным NATO06, вылетевший с натовской базы Гайленкирхен в Германии, совершил подлет к Калининградской области с юга.

Уточняется, что он вел активную разведку российской территории, находясь в воздушном пространстве Польши на высоте около 9,5 тыс. метров.

Ранее стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W совершил разведывательный полет у границ России на юге Балтики.