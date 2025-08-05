Госдепартамент подтвердил, что Уиткофф едет в Россию на этой неделе

Самолет, на борту которого может находиться Уиткофф, вылетел из США.

Госдепартамент США подтвердил, что спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф посетит на нынешней неделе Россию, но отказался раскрывать повестку дня визита.

Как сообщает Report, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс.

"Прежде всего президент США Дональд Трамп, конечно, заметил ранее, что спецпосланник Уиткофф направляется на этой неделе в Россию. Мы можем это подтвердить со своей трибуны. У меня для вас нет деталей относительно того, что это будет охватывать", - отметила она.

Брюс не обозначила точных сроков поездки Уиткоффа.

22:39

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, вылетел из США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство ТАСС.

"Самолет, на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, вылетел из США", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что визит спецпосланника американского лидера в Россию ожидается 6 августа.