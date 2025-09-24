Самолет министра обороны Испании столкнулся с проблемой GPS над Калининградом

Самолет ВВС США A330, на борту которого находилась министр обороны Испании Маргарита Роблес, подвергся попытке нарушения работы GPS при пролете через российское воздушное пространство вблизи Калининграда.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Europa Press.

Инцидент произошел во время полета Роблес на авиабазу Шяуляй в Литве.

По данным источников агентства, попытка вывести из строя навигационные системы не имела последствий, поскольку воздушное судно получало указания напрямую с военного спутника.

На борту вместе с министром находились родственники испанских военнослужащих, размещенных в составе воздушно-тактического отряда VILKAS, а также журналисты, сопровождавшие делегацию.

Роблес посетила авиабазу Шяуляй для встречи со своей литовской коллегой и участия в мероприятиях, координируемых с НАТО в рамках политики сдерживания России в регионе.