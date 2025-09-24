Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Самолет министра обороны Испании столкнулся с проблемой GPS над Калининградом

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 13:56
    Самолет министра обороны Испании столкнулся с проблемой GPS над Калининградом

    Самолет ВВС США A330, на борту которого находилась министр обороны Испании Маргарита Роблес, подвергся попытке нарушения работы GPS при пролете через российское воздушное пространство вблизи Калининграда.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Europa Press.

    Инцидент произошел во время полета Роблес на авиабазу Шяуляй в Литве.

    По данным источников агентства, попытка вывести из строя навигационные системы не имела последствий, поскольку воздушное судно получало указания напрямую с военного спутника.

    На борту вместе с министром находились родственники испанских военнослужащих, размещенных в составе воздушно-тактического отряда VILKAS, а также журналисты, сопровождавшие делегацию.

    Роблес посетила авиабазу Шяуляй для встречи со своей литовской коллегой и участия в мероприятиях, координируемых с НАТО в рамках политики сдерживания России в регионе.

    Испания самолет Маргарита Роблес GPS Калининград

    Последние новости

    15:22

    Исхак Дар: Баку и Исламабад по-прежнему едины в стремлении к укреплению отношений

    Внешняя политика
    15:19

    В Баку пройдет серия мероприятий по случаю Дня европейских языков

    Внешняя политика
    15:15

    В Агдаме наладят производство низковольтных электрических розеток

    Промышленность
    15:09

    Дзе Чжан: Опыт статистической цифровизации Китая вызывает интерес в Азербайджане

    ИКТ
    15:02

    Баку и Будапешт рассмотрели перспективы сотрудничества в кинематографии

    Kультурная политика
    15:02
    Видео

    В Таиланде после обрушения городской дороги образовалась 50-метровая яма

    Другие страны
    14:51

    На освобожденных территориях планируется строительство полигонов для бытовых отходов

    Экология
    14:50
    Фото

    В Кяльбаджаре прошел фестиваль меда - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:48

    В Новороссийске два человека погибли, трое пострадали из-за атак ВСУ

    В регионе
    Лента новостей