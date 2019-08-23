Самолет Калифорния-Гавайи аварийно сел, семь человек госпитализированы

Самолет авиакомпании Hawaiian Airlines был вынужден совершить экстренную посадку в Гонолулу на Гавайских островах, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается, причиной аварийной посадки стало задымление салона лайнера, а также грузового отсека.

Уточняется, что самолет летел из Калифорнии на Гавайские острова, и за 20 минут до прибытия в салоне самолета появился дым.

Как подчеркивается, после приземления 184 пассажиров были эвакуированы с помощью аварийных трапов, семь человек пострадали от вдыхания продуктов горения и были госпитализированы.