Самолет Jet Airways экстренно сел в Омане из-за угрозы взрыва

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Самолет индийской авиакомпании Jet Airways был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту столицы Омана из-за информации о бомбе на борту.

Как отмечает Report, об этом сообщает местная газета Times of Oman.

Лайнер, на борту которого находилось 54 пассажира, следовал из Мумбаи в Дубай (ОАЭ). По данным издания, пилот самолета запросил экстренную посадку, сообщив диспетчерам об "угрозе взрыва". Лайнер совершил посадку в Международном аэропорту Маската. Работа аэропорта была приостановлена на 5-10 минут.

"Он (самолет) был доставлен в изолированный отсек, все пассажиры были эвакуированы", - рассказал генеральный директор компании Jet Airways Рияз Каттери (Riyaz Kuttery).

Как передает издание, взрывное устройство на борту самолета найдено не было. После проведенной проверки работа аэропорта была восстановлена.