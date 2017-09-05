Самолет Japan Airlines экстренно сел в аэропорту Токио

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании Japan Airlines (JAL) совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Ханэда сразу после вылета. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

По предварительным данным, причиной возвращения лайнера стало столкновение с птицей. Из-за удара, как сообщается, возгорелся один из двигателей. В авиакомпании заверили, что ведется расследование инцидента.

На борту самолета, направлявшегося в Нью-Йорк, находились 233 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал.