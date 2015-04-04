​Самолет Germanwings совершил экстренную посадку в Венеции

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Самолет немецкой авиакомпании Germanwings совершил экстренную посадку в Венеции.

Как передает Report, об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Лайнер, следовавший из Ганновера в Рим, совершил экстренную посадку из-за того, что нескольким людям на борту внезапно стало плохо. Командир, обращаясь по микрофону к пассажирам, объявил, что пассажиру и члену экипажа стало дурно, и принято решение изменить маршрут.

После посадки на борт самолета поднялись медицинские работники. По некоторым данным, пострадавшие испытали сильные приступы тошноты. В авиакомпании подтвердили факт незапланированной посадки, отметив, что ничего чрезвычайного не произошло.

Напомним, 24 марта самолет Germanwings, следовавший по маршруту Барселона - Дюссельдорф, разбился в горах Франции. На борту находились 150 человек, все они погибли.