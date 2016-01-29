Самолет American Airlines экстренно приземлился в столице Бразилии

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Самолет авиакомпании American Airlines, следовавший из Рио-де-Жанейро в Майями, совершил экстренную посадку в Бразилиа после того, как пассажиров и членов экипажа "поразила неизвестная болезнь".

Как передает Report со ссылкой на Газета.RU, об этом сообщает Daily Mail.

"На данный момент мы находимся в Бразилии, где совершили экстренную посадку после того, как экипаж и пассажиры начали терять сознание и плохо себя почувствовали", - сообщил изданию один из пассажиров.

Отмечается, что два дня назад другой самолет American Airlines, летевший из Лондона в Лос-Анджелес, развернулся после двух часов полета и вернулся в аэропорт Хитроу. По данным издания, причиной экстренной посадки также стало резкое ухудшение самочувствия членов экипажа и пассажиров.