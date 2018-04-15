Самолёт Air China экстренно сел в Китае из-за нападения на бортпроводника

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Самолёт авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань из соображений безопасности после того, как один из пассажиров, предположительно, напал на бортпроводника.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, лайнер вылетел из города Чанша в Пекин.

Пассажиры благополучно покинули борт и находятся в зале ожидания. На месте работает полиция.

Подробности инцидента пока не приводятся.