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    Самолёт Air China экстренно сел в Китае из-за нападения на бортпроводника

    Пассажиры благополучно покинули борт и находятся в зале ожидания

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Самолёт авиакомпании Air China совершил экстренную посадку в городе Чжэнчжоу провинции Хэнань из соображений безопасности после того, как один из пассажиров, предположительно, напал на бортпроводника.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, лайнер вылетел из города Чанша в Пекин.

    Пассажиры благополучно покинули борт и находятся в зале ожидания. На месте работает полиция.

    Подробности инцидента пока не приводятся. 

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