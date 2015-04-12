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    ​Самолет Air Canada совершил вынужденную посадку в Ирландии из-за дебошира на борту

    На его борту находились 211 пассажиров

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет Boeing 777 канадской авиакомпании Air Canada совершил вынужденную посадку в ирландском Дублине из-за пассажира, устроившего дебош на борту.

    Как передает Report, рейс AC877 следовал из Торонто во Франкфурт, на его борту находились 211 пассажиров.

    "В Ирландии лайнер был вынужден приземлиться, чтобы снять с рейса пассажира, устроившего дебош", - заявил каналу представитель компании Питер Фицпатрик. Деталей нештатной ситуации на борту самолета он не привел.

    В настоящее время лайнер благополучно прибыл во Франкфурт. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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