​Самолет Air Canada совершил вынужденную посадку в Ирландии из-за дебошира на борту

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет Boeing 777 канадской авиакомпании Air Canada совершил вынужденную посадку в ирландском Дублине из-за пассажира, устроившего дебош на борту.

Как передает Report, рейс AC877 следовал из Торонто во Франкфурт, на его борту находились 211 пассажиров.

"В Ирландии лайнер был вынужден приземлиться, чтобы снять с рейса пассажира, устроившего дебош", - заявил каналу представитель компании Питер Фицпатрик. Деталей нештатной ситуации на борту самолета он не привел.

В настоящее время лайнер благополучно прибыл во Франкфурт. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.