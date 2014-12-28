Самолет Air Asia упал, когда из-за турбулентности хотел поменять курс

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Пропавший с радаров самолет AirAsia рухнул в воду у острова Белитунг, после того как столкнулся с турбулентностью и попытался изменить курс, заявил глава отдела по связям с общественностью Национальной поисково-спасательной службы Индонезии Суприанди Минггу.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, на борту находились 155 пассажиров и шесть членов экипажа. По словам представителя министерства транспорта Индонезии, пилоты самолёта запрашивали необычный маршрут незадолго до того, как связь была потеряна.

"Самолет AirbusA320 авиакомпании "AirAsia", совершавший рейс QZ 8501 из Сурабаи в Сингапур, упал в водах близ острова Белитунг в точке с координатами 03.22.46 и 108.50.07", — заявил Минггу, которого цитирует газета "Republika".

По его словам, поисково-спасательная команда уже выдвигается в направлении Белитунга.

По всей вероятности, самолет столкнулся с турбулентностью, попытался изменить курс и рухнул, сообщает газета.