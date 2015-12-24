Самолет А310 после посадки в аэропорту Стамбула выехал за пределы взлетной полосы

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет А310 иранской авиакомпании Mahan Air в четверг во время посадки выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и ударился о бетонное заграждение в аэропорту Стамбула.

Как передает Report, об этом сообщила электронная версия газеты Hurriyet. На борту лайнера находились около 150 человек. Информация о пострадавших не поступала. Все пассажиры были эвакуированы с борта самолета. Причины происшествия выясняются.