Саммит лидеров по Среднему коридору пройдет в Болгарии в первой половине 2027г - ЭКСКЛЮЗИВ

Европейский союз и Болгария проведут в первой половине 2027 года первый саммит лидеров по вопросам региональной связности, который объединит различные направления работы ЕС по развитию Среднего коридора между Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой.

Об этом европейскому бюро Report заявил официальный представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье.

Это станет первым мероприятием по связности в подобном формате, и он должен обеспечить проекту необходимую политическую поддержку на высоком уровне, сказал Мерсье.

"Саммит лидеров обеспечит необходимую для Среднего коридора политическую поддержку высокого уровня. Учитывая ее стратегическое положение в регионе, Болгария примет у себя первое подобное мероприятие с целью собрать за одним столом всех партнеров", - сказал Мерсье.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о проведении Регионального саммита по связности с премьер-министром Болгарии Руменом Радевом в своем выступлении в Европейском парламенте о положении дел в ЕС 16 сентября.

ЕК рассматривает инициативу не как запуск совершенно нового направления политики, а как объединение уже ведущейся работы в разных частях региона.

"Цель заключается в том, чтобы дополнительно интегрировать работу, ведущуюся на региональном уровне - в Центральной Азии, Южном Кавказе и Черноморском регионе, для достижения большей синергии и воздействия", - сказал Мерсье. Это будет основано на работе, уже проводимой в рамках Транскаспийского транспортного коридора и платформ по развитию транспортной связности.

До €12 млрд инвестиций

Фон дер Ляйен представила Средний коридор как новый международный проект ЕС, который должен связать Южный Кавказ и Центральную Азию напрямую с европейским рынком.

Через инвестиционную стратегию Global Gateway Евросоюз намерен мобилизовать до €12 млрд государственных и частных инвестиций для развития этого направления.

"Наша цель - диверсифицировать маршруты, утроить торговые потоки и сократить сроки перевозки грузов к 2030 году", - заявила фон дер Ляйен.

Мерсье напомнил, что Средний коридор должен соединить Центральную Азию через Каспийское море с Южным Кавказом, а затем обеспечить выход на европейский рынок через Турцию и Черное море.

По оценке Еврокомиссии, развитие маршрута должно обеспечить более надежный и конкурентоспособный путь для торговли, ускорить логистику, улучшить цифровые связи и способствовать инновациям, созданию рабочих мест и диверсификации цепочек поставок. ЕС также связывает развитие маршрута с укреплением энергетической безопасности.

"Это действительно взаимовыгодный проект, и именно в этом заключается смысл Global Gateway", - сказал Мерсье.

Транспорт, цифровая инфраструктура и регулирование

По словам Мерсье, Брюссель намерен координировать инвестиции, прежде всего в транспортную инфраструктуру, с регуляторным сотрудничеством, чтобы сделать торговые маршруты быстрее, эффективнее и устойчивее.

Отдельное внимание будет уделено цифровой связности.

"Расширение цифровой связности в соответствии с высочайшими международными стандартами имеет ключевое значение для эффективного функционирования торговых маршрутов и инклюзивного и устойчивого развития экономик и обществ", - сказал он.

По словам Мерсье, в сотрудничестве с финансовыми учреждениями и европейскими компаниями, ЕС готов предложить свой опыт и решения для реализации этого проекта, что откроет новые возможности для европейской индустрии в этом быстроразвивающемся регионе.

Таким образом, Брюссель теперь определяет Средний коридор не только как транспортный маршрут, но и как более широкую инициативу по развитию инфраструктурной, цифровой и торговой связности между ЕС, Южным Кавказом и Центральной Азией, с первым саммитом лидеров в Болгарии в первой половине 2027 года.