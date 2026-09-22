Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Саммит лидеров по Среднему коридору пройдет в Болгарии в первой половине 2027г - ЭКСКЛЮЗИВ

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 15:09
    Саммит лидеров по Среднему коридору пройдет в Болгарии в первой половине 2027г - ЭКСКЛЮЗИВ

    Европейский союз и Болгария проведут в первой половине 2027 года первый саммит лидеров по вопросам региональной связности, который объединит различные направления работы ЕС по развитию Среднего коридора между Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой.

    Об этом европейскому бюро Report заявил официальный представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье.

    Это станет первым мероприятием по связности в подобном формате, и он должен обеспечить проекту необходимую политическую поддержку на высоком уровне, сказал Мерсье.

    "Саммит лидеров обеспечит необходимую для Среднего коридора политическую поддержку высокого уровня. Учитывая ее стратегическое положение в регионе, Болгария примет у себя первое подобное мероприятие с целью собрать за одним столом всех партнеров", - сказал Мерсье.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о проведении Регионального саммита по связности с премьер-министром Болгарии Руменом Радевом в своем выступлении в Европейском парламенте о положении дел в ЕС 16 сентября.

    ЕК рассматривает инициативу не как запуск совершенно нового направления политики, а как объединение уже ведущейся работы в разных частях региона.

    "Цель заключается в том, чтобы дополнительно интегрировать работу, ведущуюся на региональном уровне - в Центральной Азии, Южном Кавказе и Черноморском регионе, для достижения большей синергии и воздействия", - сказал Мерсье. Это будет основано на работе, уже проводимой в рамках Транскаспийского транспортного коридора и платформ по развитию транспортной связности.

    До €12 млрд инвестиций

    Фон дер Ляйен представила Средний коридор как новый международный проект ЕС, который должен связать Южный Кавказ и Центральную Азию напрямую с европейским рынком.

    Через инвестиционную стратегию Global Gateway Евросоюз намерен мобилизовать до €12 млрд государственных и частных инвестиций для развития этого направления.

    "Наша цель - диверсифицировать маршруты, утроить торговые потоки и сократить сроки перевозки грузов к 2030 году", - заявила фон дер Ляйен.

    Мерсье напомнил, что Средний коридор должен соединить Центральную Азию через Каспийское море с Южным Кавказом, а затем обеспечить выход на европейский рынок через Турцию и Черное море.

    По оценке Еврокомиссии, развитие маршрута должно обеспечить более надежный и конкурентоспособный путь для торговли, ускорить логистику, улучшить цифровые связи и способствовать инновациям, созданию рабочих мест и диверсификации цепочек поставок. ЕС также связывает развитие маршрута с укреплением энергетической безопасности.

    "Это действительно взаимовыгодный проект, и именно в этом заключается смысл Global Gateway", - сказал Мерсье.

    Транспорт, цифровая инфраструктура и регулирование

    По словам Мерсье, Брюссель намерен координировать инвестиции, прежде всего в транспортную инфраструктуру, с регуляторным сотрудничеством, чтобы сделать торговые маршруты быстрее, эффективнее и устойчивее.

    Отдельное внимание будет уделено цифровой связности.

    "Расширение цифровой связности в соответствии с высочайшими международными стандартами имеет ключевое значение для эффективного функционирования торговых маршрутов и инклюзивного и устойчивого развития экономик и обществ", - сказал он.

    По словам Мерсье, в сотрудничестве с финансовыми учреждениями и европейскими компаниями, ЕС готов предложить свой опыт и решения для реализации этого проекта, что откроет новые возможности для европейской индустрии в этом быстроразвивающемся регионе.

    Таким образом, Брюссель теперь определяет Средний коридор не только как транспортный маршрут, но и как более широкую инициативу по развитию инфраструктурной, цифровой и торговой связности между ЕС, Южным Кавказом и Центральной Азией, с первым саммитом лидеров в Болгарии в первой половине 2027 года.

    Средний коридор Гийом Мерсье Европейский союз (ЕС) Болгария Урсула фон дер Ляйен Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)
    Gələn il Bolqarıstanda Orta Dəhliz üzrə liderlərin sammiti keçiriləcək - EKSKLÜZİV
    Middle Corridor Leaders' Summit to be held in Bulgaria in H1 of 2027 – EXCLUSIVE

    Последние новости

    21:08

    Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношения

    Внешняя политика
    20:58

    Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать ТРСК

    В регионе
    20:54
    Фото

    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещании

    Внутренняя политика
    20:48

    Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерства

    Внешняя политика
    20:39

    Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    20:32

    Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    20:17

    Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений между Турцией и Арменией

    В регионе
    20:13

    Фатих Бирол: Мировая энергобезопасность сталкивается с беспрецедентными рисками

    В регионе
    19:58

    Трамп, Фредериксен и Нильсен подписали соглашение по Гренландии

    Другие страны
    Лента новостей