Саммит Иордания-Египет-Палестина пройдет в Акабе

Трехсторонний саммит с участием короля Иордании Абдаллы II, президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и палестинского лидера Махмуда Аббаса состоится 10 января в иорданском городе Акабе.

Трехсторонний саммит с участием короля Иордании Абдаллы II, президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и палестинского лидера Махмуда Аббаса состоится 10 января в иорданском городе Акабе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в канцелярии иорданского монарха.

По ее данным, стороны обсудят "последние события в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан".

Встреча пройдет в рамках усилий, которые Иордания прикладывает для "немедленного прекращения огня в секторе Газа" и доставки туда гуманитарной помощи на непрерывной основе.

Другие подробности предстоящей встречи ближневосточных лидеров пока не приводятся.