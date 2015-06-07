Саммит Группы семи открывается на юге Германии

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/В Германии 7 июня начинается саммит Группы семи (G7). Место проведения - замок Эльмау в баварских Альпах к югу от Мюнхена.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель там соберутся президенты США Барак Обама, Франции Франсуа Олланд, премьер- министры Великобритании Дэвид Кэмерон, Италии Маттео Ренци, Канады Стивен Харпер и Японии Синдзо Абэ. Институты ЕС будут представлять председатели Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и Европейского совета Дональд Туск.

В качестве гостей в Эльмау приглашены главы ряда международных организаций, включая генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и директора- распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард. С лидерами стран-участниц "семерки" также встретятся представители руководства Эфиопии, Либерии, Нигерии, Сенегала, Туниса, ЮАР, Ирака.

Обозначенная Берлином повестка саммита обширна. Одна из приоритетных задач для Меркель - защита окружающей среды и подготовка нового соглашения, которое в перспективе должно прийти на замену Киотскому протоколу. Канцлер не раз заявляла о готовности предпринять все меры, чтобы это соглашение было заключено на форуме в декабре в Париже.

Существенное внимание будет уделено политике безопасности и поиску путей разрешения конфликтов. Сегодня за рабочим ужином участники саммита обсудят кризис на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу и безопасность в Южно-Китайском море.

Как сообщил журналистам источник в правительстве ФРГ, страны-участницы Группы семи собираются обсудить вопросы поддержки Киева. "Однако на саммите не будет предложено новых механизмов оказания помощи или проведения конференций стран-доноров", - отметил источник.

Переговоры Греции с международными кредиторами в отдельную тему не выделены. Проблема государственной задолженности Афин может быть поднята лишь в контексте темы общего развития мировой экономики.

Кроме того, ФРГ вынесла на обсуждение развитие свободной торговли, борьбу с вирусными заболеваниями. Меркель также предлагает партнерам по G7 обсудить нормы, по которым врачи выписывают своим пациентам антибиотики. По мнению главы германского правительства, делается это зачастую неоправданно, а в конечном итоге иммунитет человека, который принимает слишком много медикаментов, ослабевает.

Канцлер намерена отдельно поговорить и о положении женщин в обществе. Она считает, что у слабой половины человечества меньше шансов получить достойное образование и отличиться на ниве предпринимательской деятельности.

Итоги саммита "семерки" канцлер подведет на пресс-конференции в понедельник.